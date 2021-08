ΗΠΑ: Πληροφορίες για αυτοκίνητο με βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο

Συναγερμός σήμανε σήμερα Πέμπτη, 19 Αυγούστου, στο Καπιτώλιο, καθώς υπήρξαν πληροφορίες για αυτοκίνητο με εκρηκτικά.

Συγεκριμένα, στο σημείο επενέβη η αστυνομία της Ουάσινγκτον, μετά τον εντοπισμό οχήματος υπόπτου για εκρηκτικά κοντά στο Καπιτώλιο.

Η αστυνομία της έδρας του Kογκρέσου έκανε λόγο για «έρευνα για απειλή βόμβας» μετά την αρχική αναφορά, ότι εντόπισε «όχημα ύποπτο κοντά στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου».

The US Supreme Court has been evacuated because of a suspected security threat near the Library of Congress. Follow live updates: https://t.co/7HRRPegn1V pic.twitter.com/sE4JDUzWFb

Αυτή την εβδομάδα το Κογκρέσο δεν συνεδριάζει, αφού έχουν παύσει οι εργασίες του Καπιτωλίου, λόγω καλοκαιρινών διακοπών, οι υπάλληλοι, όμως, του κτιρίου, κυκλοφορούν στον περίβολό του. Παρότι επί του παρόντος δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, το CNN, επικαλούμενο αστυνομική πηγή έκανε λόγο για διαπραγματευτές της αστυνομίας, που στέλνονται «για να συνομιλήσουν με έναν άνδρα μέσα σε ένα φορτηγό που συνιστά αυτή την απειλή». Οι πολίτες της Ουάσινγκτον καλούνται να αποφύγουν την περιοχή γύρω από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η οποία βρίσκεται απέναντι από το κυρίως κτίριο.

Ο περίβολος του Καπιτωλίου φρουρείται αυστηρά μετά τη φονική έφοδο που πραγματοποίησαν στις 6 Ιανουαρίου οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ. Στις 2 Απρίλιου, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε όταν ένας νέος άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του σε οδόφραγμα που προστατεύει την είσοδο πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Police are responding to a claim of an explosive device in a truck near the US Capitol, according to law enforcement sources. Nearby buildings have been evacuated. https://t.co/632kGIhcQB