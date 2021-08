Αφγανιστάν: Παραδίδουν παιδιά σε στρατιώτες για να σωθούν από τους Ταλιμπάν

Σοκαριστική είναι η εικόνα που καταγράφεται σε video που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα social media. Δείχνει πως γονείς προσπαθούν να περάσουν τα παιδιά τους μέσα από τα συρματοπλέγματα, στην πίστα του αεροδρομίου της Καμπούλ, εκλιπαρώντας τους Βρετανούς στρατιώτες να τα πάρουν μακριά από το Αφγανιστάν, μακριά από τους Ταλιμπάν.

Άλλη μια εικόνα απόγνωσης αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στο Αφγανιστάν ....

Η Βρετανία δεν μπορεί να απομακρύνει ασυνόδευτα παιδιά από το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας όταν ρωτήθηκε σχετικά με εικόνες που δείχνουν ένα μικρό κοριτσάκι να παραδίδεται πάνω από τοίχο σε δυτικούς στρατιώτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Οι εικόνες αυτές, τις οποίες το Reuters δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επαληθεύσει, δείχνουν ένα μικρό κοριτσάκι να παραδίδεται πάνω από τοίχο σε Βρετανούς και Αμερικανούς στρατιώτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο Ουάλας σημείωσε ότι το παιδί το πέρασαν πάνω από τον τοίχο καθώς έβγαζαν την οικογένειά του από το πλήθος.

"Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα ανήλικο μόνο του", δήλωσε στο Sky News ο Ουάλας απαντώντας σε ερώτηση για τις εικόνες αυτές. "Θα δείτε, καθώς βλέπετε τις εικόνες που νομίζω ότι δείχνετε τώρα, ότι πήραν το παιδί -- κι αυτό επειδή θα έπαιρναν και την οικογένεια μαζί".

"Η πρόκληση είναι να προσπαθήσει κανείς να περάσει από αυτό το πλήθος (...) βρίσκουμε άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό, αλλά αυτό είναι που συμβαίνει", πρόσθεσε.

Οι Βρετανοί στρατιώτες στο αεροδρόμιο αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση λόγω της απελπισίας κάποιων Αφγανών που θέλουν να φύγουν.

"Είναι πάρα πολύ δύσκολο γι'αυτούς τους στρατιώτες όπως έχετε δει και στις δικές σας εικόνες να αντιμετωπίσουν κάποιους απελπισμένους, απεγνωσμένους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους θέλουν απλώς να εγκαταλείψουν τη χώρα", σημείωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.

