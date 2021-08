Η γυναίκα δήμαρχος του Αφγανιστάν που περιμένει τους Ταλιμπάν να την σκοτώσουν

Κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά μου. Απλώς κάθομαι μαζί τους και με το σύζυγό μου. Και θα έρθουν για ανθρώπους σαν εμένα και θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Έτσι κι αλλιώς, πού να πάω; Οι νεότεροι γνωρίζουν τι συμβαίνει. Έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνούν. Νομίζω ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την πρόοδο και τα δικαιώματά μας. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον για αυτήν τη χώρα

Κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα αλλά και η νεότερη δήμαρχος σε ολόκληρο το Αφγανιστάν και να ξεχωρίσει με την προσωπικότητά της. H 29χρονη Zarifa Ghafari είναι δήμαρχος της πόλης Μαϊντάν Σαρχ.

Την πρώτη της μέρα ως δήμαρχος, αντιμετώπισε παρενόχληση από μια ομάδα ανδρών που έσπασαν το γραφείο της και την προειδοποίησαν να παραιτηθεί από τη θέση!

Η 27χρονη δήμαρχος δέχθηκε μεγάλη επίθεση αναφορικά με την ηγεσία της στη σχετικά συντηρητική επαρχία της, καθώς και πολλές απειλές για θάνατο, ενώ επέζησε από πολλές απόπειρες δολοφονίας της.

Η ίδια τελικά, ορκίστηκε δήμαρχος τον Μάρτιο του 2019 και μπόρεσε να καθιερώσει μια εκστρατεία κατά των απορριμμάτων στην πόλη της και είναι πρότυπο για άλλες γυναίκες.

Τον Νοέμβριο, ο πατέρας της, Αμπντούλ Γουάζι Γκαφάρι, συνταγματάρχης στον αφγανικό στρατό, δολοφονήθηκε στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα της χώρας. Η ίδια απέδωσε τη μοιραία επίθεση στους Ταλιμπάν.

My dear homeland,

I know you are suffering and in pain

I know it is hard for you because strangers burn you and seek your destruction

But your real children who are looking to build you are very hard but with full courage trying to pull you out of these bad days