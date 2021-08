Αφγανιστάν: Βίντεο φέρεται να δείχνει ανθρώπους να πέφτουν στο κενό από αεροπλάνο

Σκηνές χάους και πανικού εκτυλίσσονται τις τελευταίες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, καθώς πλήθος Αφγανών τρέπεται σε φυγή και ενώ η πλειοψηφία των δυτικών διπλωματών έχει εγκαταλείψει ήδη την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το πρακτορείο Asvaka και φέρεται να δείχνει ανθρώπους να πέφτουν στο κενό από ένα αεροπλάνο που αναχωρεί από την Καμπούλ. Το πρακτορείο κάνει λόγο για δύο άτομα που πέφτουν από το αεροσκάφος καθώς αυτό κερδίζει ύψος, ωστόσο η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj