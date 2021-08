Τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν; Τι σημαίνει για την Ελλάδα η επικράτηση των Ταλιμπάν;

Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σήμερα σχεδόν ολόκληρο στα χέρια των Ταλιμπάν, μετά την κατάρρευση των κυβερνητικών δυνάμεων και τη φυγή στο εξωτερικό του προέδρου Άσραφ Γάνι, ο οποίος παραδέχθηκε τη «νίκη» τους, έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου.

Ύστερα από δύο δεκαετίες ελέγχουν και πάλι το Αφγανιστάν. Χρειάστηκαν μόλις ένα μήνα για την προέλασή τους από την στιγμή κατά την οποίαν αποχώρησαν οι ξένες δυνάμεις, συναντώντας απειροελάχιστη αντίσταση από τις ντόπιες κρατικές δυνάμεις.

«Νομίζω ότι μία αφγανική περιεκτική κυβέρνηση είναι το ζητούμενο, η θέληση του λαού του Αφγανισταν. Θέλουν αυτήν την κυβέρνηση και κατά συνέπεια είναι μία λαϊκή εξέγερση», υποστηρίζει ο Σουχαΐλ Σαχίν, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Ξένες χώρες σπεύδουν να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους με πτήσεις που αναχωρούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, γύρω από το οποίο έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας» ο αμερικανικός στρατός. Στην αφγανική πρωτεύουσα επικρατεί πανικός.

Ο στρατιωτικός αναλυτής, Σάββας Καλεντερίδης αναφέρθηκε στο κύμα προσφύγων που προκαλούν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν αλλά και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς έχουν εξαντληθεί οι αντοχές της Ελλάδας.

Οι Ταλιμπάν άρχισαν να εφαρμόζουν ήδη να εφαρμόζουν την σαρία, τον σκληρό ισλαμικό νόμο, με πρώτα θύματα της γυναίκες.

Η κατάσταση δημιουργεί πολλαπλούς κλυδωνισμούς για την ευρύτερη περιοχή εξ ου και αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Tons of people trying to flee Afghanistan in Kabul Airport. #Kabul #Taliban pic.twitter.com/iUf1xOXN1T