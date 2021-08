Στα χέρια των Ταλιμπάν η τύχη του Αφγανιστάν - Αγωνία για την επόμενη μέρα

Οι ακραίοι ισλαμιστές καταλαμβάνοντας τη μία πόλη μετά την άλλη κατόρθωσαν μέσα σε μερικές ώρες να μπουν στην πρωτεύουσα. Η εξουσία τους παραδόθηκε χωρίς την παραμικρή αντίσταση ενώ ΗΠΑ και Ευρώπη σπεύδουν να εγκαταλείψουν τη χώρα και να κλείσουν τις πρεσβείες.

Τα ελικόπτερα απομακρύνουν το προσωπικό των πρεσβειών από την Καμπούλ..

Μέσα σε 72 ωρες θα έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του διπλωματικού σώματος των ΗΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει η απομάκρυνση των πρεσβειών της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Λίγη ώρα αργότερα οι Ταλιμπάν μπαίνουν στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν και οι εκπρόσωποι τους μιλούν για ομαλή μετάβαση εξουσίας.

«Η ασφάλεια της πόλης έχει εξασφαλιστεί. Δε θα υπάρχει καμία επίθεση στην πόλη. Έχουμε παραδώσει την εξουσία σε μία τρίτη δύναμη. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε την πόλη» ανέφερε ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών.

Η εικόνα όμως είναι τελείως διαφορετική… Στους δρόμους επικρατεί πανικός, πολίτες πετούν πέτρες στους κυβερνητικούς που φεύγουν σαν κυνηγημένοι, ουρές σχηματίζονται στα σύνορα με το Πακιστάν.

Οι Ταλιμπάν σε μία επίδειξη ισχύος μπαίνουν στην πόλη κραδαίνοντας τα όπλα. Μπαίνουν στις χλιδάτες βίλες των στρατηγών και απελευθερώνουν τους κρατούμενους στις φυλακές.

Οι γυναίκες βρίσκονται σε πανικό γνωρίζοντας τη μοίρα τους κάτω από το ακραίο ισλαμιστικό καθεστώς. «Σίγουρα θα με σκοτώσουν. Είμαι σοκαρισμένη. Δε θα επιβιώσω» τονίζει μια γυναίκα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατακρίνουν την πρωτοβουλία Μπάιντεν να απομακρύνει τους αμερικανούς στρατιώτες μετά από 20 χρόνια χωρίς να έχει εξασφαλίσει μία ομαλή μετάβαση.

Θυμίζουν τη δήλωση του ένα μήνα νωρίτερα, όταν είχε ερωτηθεί εάν είναι η κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν αναπόφευκτη και είχε απαντήσει: «Όχι δεν είναι…».

Το Πεντάγωνο ομολόγησε ότι τα όπλα που έδωσαν οι αμερικανοί στον αφγανικό στρατό θα πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν. «Πάντα ανησυχούμε μη τυχόν ο αμερικανικός εξοπλισμός πέσει στα χέρια του εχθρού» σημείωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Εκτός από την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που είναι προ των πυλών με περισσότερους από 300.000 να έχουν εγκαταλείψει στα σπίτια τους.

Η προέλαση των Ταλιμπάν έχει βαρύ ανθρώπινο κόστος. Τουλάχιστον 183 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 1.181 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους παιδιά, μέσα στον τελευταίο μήνα.

Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο Αφγανιστάν το οποίο εγκατέλειψε ο πρόεδρος της χώρας, Ασράφ Γκάνι μετά την αναίμακτη εισβολή των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Μία μέρα μετά το διάγγελμα του πως η κατάσταση είναι υπό έλεχο φαίνεται πως φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι φυγαδεύτηκε στο Τατζικιστάν.

Έτοιμη να συνεργαστεί με την προσωρινή κυβέρνηση του Αφγανιστάν είναι η Ρωσία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η προσωρινή διοίκηση αναμένεται να ηγηθεί από τους ηγέτες των Ταλιμπάν. Εκπρόσωπος της πρεσβείας, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη εκκένωσης της αφγανικής πρωτεύουσας, είπε επίσης ότι η Ρωσία συμμετέχει σε πολιτικές επαφές στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν αναγνωρίζει ακόμη τους Ταλιμπάν ως νόμιμη αρχή του Αφγανιστάν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής COBRA για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Η Γερμανία έκλεισε σήμερα την πρεσβεία της στην Καμπούλ, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καλεί εκ νέου τους Γερμανούς υπηκόους να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας πως η Συμμαχία «αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις»

Το προσωπικό της ιταλικής πρεσβείας στην Καμπούλ επιστρέφει στη Ρώμη, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών. Τα περισσότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας εγκατέλειψαν το κτίριο χθες και βρίσκονται πλέον στο αεροδρόμιο.

Το προσωπικό της πρεσβείας της Σουηδίας αναχωρεί από την αφγανική πρωτεύουσα και η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αν Λίντε.

Στο προεδρικό μέγαρο οι Ταλιμπάν: Αναφορές για πυρά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter, μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι διοικητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην Καμπούλ, αφότου ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αφγανική κυβέρνηση σε σχέση με τον ισχυρισμό των Ταλιμπάν. Δεν κατέστη δυνατή άμεσα η επικοινωνία με κυβερνητικούς αξιωματούχους.



Να σημειωθεί οτι νωρίτερα αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν στο Reuters ότι δεν θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και ότι η οργάνωση αναμένει την πλήρη ανάληψη της εξουσίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακαουάλ είχε δηλώσει ότι η εξουσία θα μεταβιβαστεί σε μεταβατική κυβέρνηση.

Φεύγουν πανικόβλητοι οι πολίτες

Τεράστιες ουρές με αυτοκίνητα σχηματίστηκαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, με κατοίκους και πολίτες να προσπαθούν άρον άρον να απομακρυνθούν, καθώς η βία κλιμακώνεται.

Την ίδια ώρα, ξένα πρακτορεία ειδήσεων μεταδίδουν πως ακούγονται πυροβολισμοί στην Καμπούλ, ενώ το απόγευμα της Κυριακής η Αμερικανική Πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στο εσωτερικό του αεροδρομίου.

Citizens are leaving Afghanistan's capital #Kabul after #Taliban had announced its takeover of the city. https://t.co/l09sNx2H8y pic.twitter.com/FqpWOo73X8

Taliban forces which have entered Kabul warn looters, marauders and rapists that they will be punished on the spot pic.twitter.com/DOUHoYEsnv