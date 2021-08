Αφγανιστάν: Αναφορές για πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αφγανιστάν, μετά την είσοδο των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, ενώ τον γύρο του κόσμου κάνουν οι πρώτες αναφορές για τραυματίες έπειτα από συγκρούσεις στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει ραγδαία, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς, καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

"Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο πήρε φωτιά, ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται", λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία. "Η κατάσταση στο αεροδρόμιο είναι εκτός ελέγχου..." δήλωσε αξιωματούχος που βρίσκεται στο σημείο, αλλά θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Αμερικανοί διπλωμάτες απομακρύνθηκαν από την πρεσβεία με ελικόπτερα, ενώ εκατοντάδες Αφγανοί, ορισμένοι από τους οποίους είναι υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, έχουν συγκεντρωθεί στους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου, αναμένοντας τις πτήσεις τους. Μεταξύ αυτών και γυναίκες με παιδιά, σύμφωνα με το reuters. Στα social media αναρτήθηκε ένα βίντεο που δείχνει ανθρώπους να επιβιβάζονται σε ένα αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ενώ υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς

NOW - People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea