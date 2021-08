Τουρκία: Στους 31 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Οι πρωτόγνωρης έκτασης πλημμύρες εδώ και δεκαετίες στην Τουρκία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέβη σήμερα Παρασκευή (13/8) για να υποσχεθεί ότι θα παράσχει την απαραίτητη στήριξη στους πληγέντες.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (Afad), 29 άνθρωποι πέθαναν στην επαρχία Κασταμονή, που βρίσκεται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και δύο στη γειτονική της Σινώπη.

Υπάρχουν αγνοούμενοι, ωστόσο ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Ο Τούρκος πρόεδρος μετέβη σήμερα σε μία από τις πλέον πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, στο Μποζκούρτ, στην επαρχία Κασταμονή, όπου, μεταξύ άλλων, κατέρρευσε ένα οκταώροφο κτήριο.

«Ο πόνος σας είναι πόνος όλων μας. Το Κράτος θα σταθεί στο πλευρό σας με κάθε μέσο», δήλωσε ο Ερντογάν, προτού παραστεί στις κηδείες θυμάτων.

«Δεν έχω ξαναδεί τίποτα τέτοιο»

Σε κατάσταση σοκ, ορισμένοι επιζώντες αρχίζουν να εκφράζουν την οργή τους σε βάρος των τοπικών αρχών, κατηγορώντας τις ότι δεν αντέδρασαν αρκετά γρήγορα για να εγγυηθούν την ασφάλεια του πληθυσμού.

«Μας είπαν μονάχα να βάλουμε σε ασφαλές μέρος τα αυτοκίνητά μας, διότι υπήρχε κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού. Δεν μας είπαν να σώσουμε τις ζωές μας ή εκείνες των παιδιών μας», δήλωσε η Αρζού Γιουτζέλ, της οποίας τα δίδυμα κοριτσάκια και τα πεθερικά χάθηκαν μετά την κατάρρευση του κτηρίου όπου διέμεναν.

«Εάν μας είχαν προειδοποιήσει, θα είχαμε φύγει σε λιγότερα από πέντε λεπτά (…). Δεν μας ζήτησαν να απομακρυνθούμε», συμπλήρωσε η ίδια κλαίγοντας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Ο Αντέμ Σενόλ, ηλικίας 75 ετών, είδε τα ορμητικά νερά να «καταπίνουν» το σπίτι του, στην επαρχία Μπαρτίν, σε λίγα λεπτά.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει κάτι τέτοιο», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. «Το νερό ξεπέρασε το ύψος των παραθύρων μας, έσπασε την πόρτα μας…», συμπλήρωσε.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στις πληγείσες περιοχές για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

The death toll from Turkey's flash floods soared to 31 on Friday as President Recep Tayyip Erdogan visited one of the hardest-hit cities to lead a prayer for the victims and pledge government help https://t.co/yVRWd0hJMM

— AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)