Οι Ταλιμπάν ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο το Αφγανιστάν - Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Τίποτα δεν μοιάζει να είναι σε θέση να σταματήσει στο Αφγανιστάν την επέλαση των Ταλιμπάν, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη μια σημαντική επαρχιακή πρωτεύουσα μετά την άλλη.

Ελέγχουν πλέον την Κανταχάρ, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, ενώ τις τελευταίες ώρες κατέλαβαν τις πόλεις Χεράτ και Γκάσνι, η οποία βρίσκεται μόλις 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καμπούλ. Τα κυβερνητικά στρατεύματα ελέγχουν την πρωτεύουσα Καμπούλ και λίγες άλλες περιοχές.

Η θέση του προέδρου της χώρας Ασράφ Γκάνι είναι εξαιρετικά δύσκολη, εκτιμά ο Σεθ Τζόουνς αντιπρόεδρος του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσιγκτον: «Υπάρχει μια μεγάλη κρίση νομιμότητας εντός της αφγανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Ασράφ Γκάνι βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια πολλών σημαντικών πόλεων της χώρας. Η υποστήριξη στο πρόσωπό του φθίνει στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν».



Όπως όλα δείχνουν η κατάληψη ολόκληρης της χώρας από τους αντάρτες Ταλιμπάν είναι ζήτημα χρόνου. Προφανώς γι αυτό οι ΗΠΑ αποστέλλουν στο Αφγανιστάν 3.000 στρατιώτες για να προετοιμάσουν την εκκένωση των εργαζομένων στην πρεσβεία, καθώς και άλλων αμερικανών πολιτών. Σε περίπτωση που και η Καμπούλ πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν η αμερικανική δύναμη θα κληθεί να διασφαλίσει ότι από το διεθνές αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας θα μπορέσουν να απογειωθούν με ασφάλεια τα στρατιωτικά αεροσκάφη με αμερικανούς πολίτες και όχι μόνο. Σε προετοιμασίες εκκένωσης της πρεσβείας της προχωρά και η Μεγάλη Βρετανία.

Μαζικές εκτελέσεις και καταστροφές σχολείων και κλινικών

Πρόσφυγες από περιοχές υπό τον έλεγχο των ανταρτών μιλούν για βία και αναρχία. Μια νεαρή Αφγανή λέει: «Οι Ταλιμπάν χτυπούν και κλέβουν τον κόσμο. Και αν υπάρχει ανύπαντρη κοπέλα ή χήρα σε μια οικογένεια, την παίρνουν μαζί τους με τη βία. Φύγαμε για να προστατέψουμε την τιμή μας».

Η αντεπίθεση των Ταλιμπάν για την ανακατάληψη της χώρας ξεκίνησε το αργότερο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν στρατιωτικά από το Αφγανιστάν μετά από παρουσία 20 ετών. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν βέβαιο πως όταν οι αντάρτες καταλάβουν τη Καμπούλ θα εγκαθιδρύσουν καθεστώς παρόμοιο με εκείνο της περιόδου 1996-2001.

Η ύπατη εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μισέλ Μπασελέ προειδοποιεί για πράξεις εκδίκησης των Ταλιμπάν σε πόλεις και περιοχές που καταλαμβάνουν: «Στις περιοχές που έχουν ήδη καταληφθεί από τους Ταλιμπάν, λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με πληροφορίες μαζικές εκτελέσεις, νυν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αλλά και οι οικογένειές τους δέχονται επιθέσεις, καταστρέφονται σπίτια, σχολεία, κλινικές και τοποθετείται μεγάλος αριθμός αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών».

Trillion dollars, 20-year training of Afghan forces in question as Taliban takeover gets fast https://t.co/nPfvVsrf8I

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 13, 2021

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) August 13, 2021

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle