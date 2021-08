Ένοπλη επίθεση στο Πλίμουθ με 6 νεκρούς. Πυροβόλησε πέντε άτομα και αυτοκτόνησε

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, κάτοικοι άκουσαν δυνατούς κρότους και πυροβολισμούς προτού φτάσει στην περιοχή η αστυνομία.

Συναγερμός σήμανε στο Πλίμουθ εχθές το βράδυ Πέμπτης, όταν ένοπλος σκότωσε πέντε ανθρώπους και στη συνέχεια φέρεται να αυτοκτόνησε.

Ο 23χρονος ένοπλος που έσπειρε τον τρόμο σύμφωνα με μάρτυρες ήταν μαθητευόμενος χειριστής γερανού και είχε προγραμματίσει την επίθεση.

Σύμφωνα με την dailymail μεταξύ των θυμάτων είναι η μητέρα του δράστη, ο αδερφός του και ενα κοριτσάκι πέντε ετών, ενώ από τις σφαίρες του ένοπλου τραυματίστηκαν τουλάχιστον δυο άνθρωποι που είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους.

Χθες το βράδυ, ένοπλοι αστυνομικοί, η Μονάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιοχών (HART), η Πολεμική Αεροπορία της Εθνικής Αστυνομίας και περίπου τρία ασθενοφόρα του αεροσκάφους έσπευσαν στον τόπο του «σοβαρού και τραγικού περιστατικού μετά από αναφορές για «δυνατά κτυπήματα» και «πυροβολισμούς» αμέσως μετά τις 6 το απόγευμα.

«Δύο γυναίκες και δύο άνδρες πέθαναν στο σημείο. Νεκρός είναι και ο δράστης. Όλοι πιστεύεται ότι πέθαναν από τραύματα από πυροβολισμό. Μια άλλη γυναίκα που τραυματίστηκε στο σημείο από πυροβόλο όπλο, πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο», ανέφερε με τη σειρά της η αστυνομία της πόλης.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το όνομά του ήταν Τζέικ Ντέβινσον.

«Η αστυνομία θέλει να υπογραμμίσει ότι δεν πρόκειται για συμβάν τρομοκρατικής φύσης», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου των δυνάμεων της τάξης και προστίθεται ότι δεν αναζητείται κανένα πρόσωπο που να συνδεόταν με το μακελειό. «Η έρευνα συνεχίζεται», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Η Σάρον, αυτόπτης μάρτυρας η οποία δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της στο BBC, αφηγήθηκε πως αρχικά άκουσε κραυγές και κατόπιν πυροβολισμούς. Ο οπλοφόρος «έριξε την πόρτα ενός σπιτιού κι άρχισε να ρίχνει», είπε. «Βγήκε από το σπίτι συνεχίζοντας να ρίχνει, πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο.»

Ο Ρόμπερτ Πίνκερτον, άλλος αυτόπτης μάρτυρας, είπε στο βρετανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ότι «έστριβε μια γωνία του δρόμου» όταν «έπεσε πάνω σ’ έναν τύπο οπλισμένο με τουφέκι», ντυμένο στα μαύρα.

Κάνοντας λόγο για «σοκαριστικά» γεγονότα, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για τη φύση τους, η υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, η Πρίτι Πατέλ, κάλεσε «τους πάντες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις συστάσεις της αστυνομίας και να επιτρέψουν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μας να κάνουν τη δουλειά τους».

Οι μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων παραμένουν γενικά σπάνιες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι περισσότεροι αστυνομικοί δεν οπλοφορούν. Η νοτιοδυτική Αγγλία, τουριστικός προορισμός, χαρακτηρίζεται μια από τις πιο ήσυχες περιοχές της χώρας.

Το Πλίμουθ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ναυτική βάση στη δυτική Ευρώπη, όπου ελλιμενίζονται μεταξύ άλλων πυρηνοκίνητα υποβρύχια και τεράστια πολεμικά πλοία.

6 people have been killed in a mass shooting in the city of #Plymouth in southwest England. 2 females and 3 males, including the suspect, died from gunshots at the scene. It was unclear whether the gunman killed himself or was shot by police. Investigations are continuing. pic.twitter.com/WkPBNSjU2V