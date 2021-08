Κοριτσάκι 5 μηνών έχασε τη ζωή του από επίθεση πουλιού

Ενα κοριτσάκι 5 μηνών έχασε τραγικά τη ζωή του στην Αυστραλία από επίθεση καρακάξας.

Ένα τρομακτικό περιστατικό λες και βγήκε από τα «Πουλιά» του Χίτσκοκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των αυστραλιανών μέσων, το συμβάν έλαβε χώρα την Κυριακή το απόγευμα, όταν η μητέρα Simone δέχτηκε επίθεση από μια καρακάξα μέσα σε πάρκο του Μπρισμπέιν.

Η μητέρα κουβαλούσε πάνω της την 5 μηνών μικρούλα. Από την επίθεση, η Simone έχασε το βήμα της και έπεσε, προσπαθώντας να γλιτώσει από το πουλί. Η μικρή Mia υπέστη σοβαρά εγκεφαλικά τραύματα από την πτώση και πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Η οικογενειακή τραγωδία ήρθε μάλιστα λίγες μέρες μετά την τιτάνια προσπάθεια των αρχών του Μπρισμπέιν να διώξουν τις καρακάξες από τα πάρκα, καθώς είχαν πληθύνει οι επιθέσεις από αέρος, σύμφωνα με το ABC.

Ο Sean Dooley από το BirdLife Australia εξήγησε πως είναι μόνο οι αρσενικές καρακάξες αυτές που κάνουν τις επιθέσεις και μόνο όταν έχουν μικρά στη φωλιά. «Παρά το γεγονός ότι μόλις το 10% των αρσενικών κάνουν επιθέσεις, οι συνέπειες, ειδικά όταν ο κόσμος δεν τις περιμένει, μπορούν να γίνουν πραγματικά τρομακτικές»…

5-month-old baby killed in freak bird attack was the 'light of her parents' life' https://t.co/3wtXurVwPy pic.twitter.com/Sas004aP78

— New York Post (@nypost) August 10, 2021

