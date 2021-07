Οι βαλίτσες με τα 2,3 εκατ. ευρώ και η τέλεια ζωή την έστειλαν στη φυλακή

Την έπιασαν στο αεροδρόμιο του Χίθροου με πέντε βαλίτσες γεμάτες με 2 εκατ. λίρες, κι έτσι θα περάσει στη φυλακή τους επόμενους 34 μήνες.

Αυτή είναι η απίθανη ιστορία της Tara Hanlon…

Οι βαλίτσες με τα 2,3 εκατ. ευρώ και η «τέλεια ζωή» που την έστειλε τελικά στη φυλακή



Η 30χρονη Tara Hanlon από το Λιντς της Αγγλίας δήλωσε ένοχη τον Ιούνιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος άνω των 5 εκατ. λιρών.

Τη συνέλαβαν στις 3 Οκτωβρίου 2020, τη στιγμή που ήταν έτοιμη να επιβιβαστεί σε πτήση για το Ντουμπάι με περισσότερα από 1,9 εκατ. λίρες σε μετρητό.

Η ίδια δήλωνε πως ζούσε την «τέλεια ζωή» εξαιτίας της δουλειάς της. Και η δουλειά της ήταν ακριβώς αυτή. Ομολόγησε πως είχε μεταφέρει άλλες τρεις φορές χρήματα αξίας 1,4 εκατ. λιρών (14 Ιουλίου 2020), 1,1 εκατ. (10 Αυγούστου) και 1 εκατ. (31 Αυγούστου).

Τη μέρα που τη συνέλαβαν, ταξίδευε με μια φίλη της για το Ντουμπάι. Όταν τη ρώτησαν γιατί είχε μαζί της 5 βαλίτσες, είπε πως πήγαινε «κοριτσοταξίδι» και δεν ήξερε τι να φορέσει.

Περίπου 3.000 λίρες έπαιρνε για κάθε μεταφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που έβγαζε χρήματα από την Αγγλία.

Σε γραπτό μήνυμά της έγραφε μάλιστα: «Τρία μεγάλα … με αυτό το ποσό και το επόμενο, αντίο στα χρέη μου»…

Woman jailed after being found at Heathrow Airport with five suitcases stuffed with nearly £2m in cash

https://t.co/jZcTLXK7ed

— BBC News (UK) (@BBCNews) July 26, 2021 " target="_blank" rel="noopener">