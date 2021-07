Νεκρός σε τροχαίο γνωστός παρουσιαστής Mat George

Σαν βόμβα έσκασε η τραγική είδηση που αφορούσε τον χαμό γνωστού παρουσιαστή.

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον παρουσιαστή που ήταν πεζός και τον εγκατέλειψε αφήνοντας στην άσφαλτο την τελευταία του πνοή.

Η συμπαρουσιάστριά του Michaela Okland από την εκπομπή podcast «She Rates Dogs» συγκλονισμένη ανακοίνωσε το Σάββατο τον χαμό του 26χρονου Mat George μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

«Θα προτιμούσα να το μάθετε εδώ από εμένα παρά από ένα άρθρο ειδήσεων. Ο Mat σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ. Δεν έχω άλλα λόγια αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μπορούσα να επικοινωνήσω με όλους που τον γνωρίζουν προσωπικά, αλλά τα νέα έχουν ήδη κυκλοφορήσει και απλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα».

I would rather you guys here this from me than a news article. Mat was killed in a hit and run last night. I don’t really have any other words right now. I wish I could contact everybody who knows him personally but the news is already out and I just can’t do it right now