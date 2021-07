Τα δύο παιδιά έχουν ευλογιά αλλά το ένα είναι εμβολιασμένο. Είναι αληθινή η φωτογραφία;

Μια φωτογραφία δείχνει τις διαφορές ανάμεσα σε δύο αγόρια που εκτέθηκαν στην ίδια ασθένεια: την ευλογιά

Η σημασία των εμβολίων έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα στη σύγχρονη κοινωνία, ειδικά στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Μια φωτογραφία από το μακρινό 1901 δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την αξία του εμβολιασμού και φαντάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε αυτήν αποτυπώνονται δύο παιδιά που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ευλογιάς, με το πρώτο να μην έχει εμβολιαστεί, ενώ το άλλο να είναι εμβολιασμένο.

Η ευλογιά ως ασθένεια επίσημα εξαλείφθηκε από τη δεκαετία του 1980. Το θέμα επανήλθε στον κόσμο του Διαδικτύου όταν αναρτήθηκε στην γνωστή ιστοσελίδα Reddit μια σοκαριστική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται δύο παιδιά που είχαν εκτεθεί στην ευλογιά. Κάποιοι υπερασπιστές του -επικίνδυνου για την δημόσια υγεία- αντιεμβολιαστικού κινήματος έσπευσαν να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα της φωτογραφίας.

Είναι αληθινή η φωτογραφία;

Πρόκειται μια γνήσια φωτογραφία που τραβήχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900 από τον δρ. Allan Warner σε νοσοκομείο στο Leicester της Αγγλίας. Ο δρ. Warner φωτογράφισε πολλούς ασθενείς με ευλογιά για να μελετήσει την ασθένεια. Οι φωτογραφίες είναι στη κατοχή του Jenner Trust όπως τις απέκτησε από την οικογένεια του Dr Allan Warner. Τα καρέ είναι γνήσια, ενώ η τύχη του παιδιού που νοσεί, δεν έγινε ποτέ γνωστή.

Το 1906, η Scottish Medical and Surgical Journal υπογράμμισε την σημασία του έργου του δρ. Warner:

«Η ευλογιά, από όλες τις σχετικές εμπύρετες ασθένειες, ταιριάζει καλύτερα στην εικονογράφηση μέσω φωτογραφίας και αυτές οι φωτογραφίες στην φάση όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση αποτελούν καλή τύχη που μπορούμε να τις δούμε. Πρόκειται για το έργο του δρ. Allan Warner του νοσοκομείου Isolation στο Leicester και δείχνουν πολύ ξεκάθαρα τα διάφορα στάδια και τις ποικιλίες επιπτώσεις της ευλογιάς […] Μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα η καταληκτική σειρά φωτογραφιών στις οποίες τα πλεονεκτήματα των εμβολιασμών υπογραμμίζονται με την μέθοδο της εμφάνισης δίπλα-δίπλα ατόμων, που έχουν μολυνθεί από την ίδια ασθένεια, εκ των οποίων μόνο το ένα έχει εμβολιασθεί, ενώ το άλλο, όχι. Αυτές οι εικόνες είναι πολύ χρήσιμες σε όσους κάνουν διαλέξεις σχετικά με τον εμβολιασμό».



Οι φωτογραφίες του δρ. Warner

Το απόσπασμα από το ιατρικό περιοδικό αναφέρεται σε μια σειρά φωτογραφιών από τον δρ. Warner οι οποίες είχαν δημοσιευτεί στην επιστημονική επιθεώρηση Atlas of Clinical Medicine, Surgery, and Pathology λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1901. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία συνοδεύτηκε αρχικά από μια λεζάντα που αναγράφει ότι και τα δύο παιδιά ήταν 13 ετών, ότι είχαν μολυνθεί και τα δύο από την ίδια πηγή ευλογιάς την ίδια ημέρα, αλλά ότι μόνο το ένα είχε λάβει εμβολιασμό στη βρεφική ηλικία:

Δείχνει δύο αγόρια, ηλικίας 13 ετών. Το ένα στα δεξιά εμβολιάστηκε σε παιδική ηλικία, το άλλο δεν εμβολιάστηκε. Και οι δύο μολύνθηκαν από την ίδια πηγή την ίδια ημέρα. Σημειώστε ότι ενώ το ένα στα αριστερά είναι στο πλήρως φλυκταινό στάδιο, το ένα στα δεξιά έχει μόνο δύο κηλίδες, οι οποίες έχουν αποβληθεί και έχουν ήδη κηλιδωθεί.

