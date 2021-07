Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,2 Ρίχτερ. Νεότερη εκτίμηση πάντως έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 5,6 Ρίχτερ

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην ακτή της Ινδονησίας την Παρασκευή.

Τον εστιακό βάθος ήταν στα 102 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για το σεισμό που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

Felt #earthquake (#gempa) M6.2 strikes 200 km SW of #Manado (#Indonesia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/i4XjttlGoy pic.twitter.com/986XDQYcgb

— EMSC (@LastQuake) July 9, 2021