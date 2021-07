Δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του ο Πρόεδρος της Αϊτής. Τραυματισμένη η σύζυγός του

Χάος στην Αϊτή καθώς δολοφονήθηκε στο σπίτι του την Τετάρτη (07/07), περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο πρόεδρος της χώρας Ζοβενέλ Μοΐζ. Από την επίθεση, τραυματίστηκε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κλοντ Τζόζεφ, ο πρόεδρος της Αΐτης δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του.

Όπως ανακοίνωσε η προεδρία της χώρας, η σύζυγος του προέδρου τραυματίστηκε κατά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου στη 1 π.μ. τοπική ώρα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πλέον αναλαμβάνει την εξουσία, καταδικάζοντας την "απάνθρωπη και βάρβαρη πράξη", ενώ ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία. "Η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τον έλεγχο της κατάστασης" πρόσθεσε.

La résidence du président de la République, Jovenel Moïse attaquée vers 1h du matin ce mercredi, il est blessé mortellement, selon le pm ai @claudejoseph03.Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas. pic.twitter.com/BuHKv5cFwf — Marie Samuelle Charles (@SamuelleCharles) July 7, 2021

#Haiti President Jovenel Moïse is said to have been attacked in his residence by a commando. He’s dead.

Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8 — Marie-Rose Romain Mu (@romainmurphy) July 7, 2021

#BREAKING: Haiti's President Jovenel Moïse has been assassinated at his home. First Lady Martine Moïse has also been shot & hospitalized. @cbsmiami pic.twitter.com/bpOeVvuoCH — Frances Wang (#FrannyInMiami) (@FrancesWangTV) July 7, 2021