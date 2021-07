Ρωσία: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη συντριβή του αεροπλάνου

Βίντεο – ντοκουμέντο δείχνει τα συντρίμμια του αεροπλάνου An-26 που συνετρίβη στην Καμτσάτκα της Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι.

Το βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από ένα ελικόπτερο, το οποίο έσπευσε στο σημείο μετά τον συναγερμό που σήμανε, δείχνει δέντρα και βράχους στο σημείο συντριβής να έχουν γίνει κατάμαυρα ως αποτέλεσμα του δυστυχήματος.

Επίσης, είναι ορατά και τα συντρίμμια του αεροσκάφους μετά τη φονική συντριβή.

CHILLING CRASH site video shows the An-26 plane apparently hit a CLIFF as it was about to land in Russia's far-east Kamchatka region.

Part of the debris fell in the sea. There are NO survivors among the 22 passengers and six crew members on board - including the town mayor. pic.twitter.com/HqpQmBm4F0