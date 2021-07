Ρωσία: Συνετρίβη αεροσκάφος με 29 επιβάτες

Ρωσία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ



Συνετρίβη το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος που είχε χαθεί από τα ραντάρ, στην Καμτσάκα.

Οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη θάλασσα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με τα Ρώσικα ΜΜΕ, το αεροπλάνο AN-26 είχε χαθεί από τα ραντάρ σε αυτήν την περιοχή της Ρωσικής άπω ανατολής.

Η επαφή χάθηκε κατά την απόπειρά του να προσγειωθεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Πετροπαβλόσκ προς την Παλάνα

#BREAKING #Moscow : An airplane with 28 people on board #crashed into the sea on Tuesday off Russia's far eastern #Kamchatka peninsula as it was preparing to land. #Tuesday #aeroplane #Russia