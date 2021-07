Η 24χρονη Τουρκάλα που έχασε χέρια και πόδια λόγω σπάνιας ασθένειας

Σε διπλή μεταμόσχευση χεριών περιμένει να υποβληθεί μια νεαρή κοπέλα, η οποία έχασε και τα τέσσερα άκρα της.

Αποκαλώντας μάλιστα την επέμβαση «όνειρο». Η Beyza Dogan έχασε χέρια και πόδια όταν ζούσε στην Κολονία της Γερμανίας πριν από 4 χρόνια, καθώς κόλλησε μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα. Τα νεφρά της άρχισαν να υπολειτουργούν εξαιτίας της πάθησης και κατέληξε να της ακρωτηριάσουν και τα 4 άκρα.

