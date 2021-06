Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο νότιο Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό Elephant and Castle, στο νότιο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να υψωθούν φλόγες και σύννεφα μαύρου καπνού στον ουρανό, πάνω από τη βρετανική πρωτεύουσα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε πως 10 πυροσβεστικά οχήματα και 70 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς, εξαιτίας της οποίας δρομολόγια τρένων χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία.

Οι αρχές «έκλεισαν δρόμους και συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες», σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία μαύρος καπνός είναι ορατός στον ουρανό και κατόπιν μια μπάλα φωτιάς υψώνεται από το σημείο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο Sky News, τρεις εμπορικές μονάδες έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, όπως και 4 αυτοκίνητα κι ένας τηλεφωνικός θάλαμος.

About 70 firefighters have been called to a "serious" blaze near Elephant and Castle railway station in southeast London https://t.co/M3y9MuXup8