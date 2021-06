Τραγικός θάνατος για αγοράκι 1 έτους: Η μητέρα του άφησε ένα 6χρονο να το προσέχει

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα αγοράκι μόλις ενός έτους το περασμένο Σάββατο όταν η μητέρα του τον άφησε στο σπίτι μόνο με έναν 6χρονο συγγενή του για να τον προσέχει, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Ρόκλαντ στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Η 36χρονη μητέρα του παιδιού Marie Dorleus βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, όπως έγινε γνωστό από το αστυνομικό τμήμα του Spring Valley.

Η αστυνομία κλήθηκε σε ένα διαμέρισμα, όπου βρήκε το παιδί σφηνωμένο ανάμεσα σε ένα κρεβάτι και έναν τοίχο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεν έχει γίνει σαφές πώς το παιδί εγκλωβίστηκε ή ποια ήταν τα τραύματά του, όπως μεταδίδει η NY Post.

Το παιδί δεν ανταποκρινόταν και έπρεπε να ελευθερωθεί με τη βοήθεια της πυροσβεστικής του Spring Valley, ανέφερε η αστυνομία.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Nyack, όπου πέθανε αργότερα εξαιτίας των τραυμάτων του.

Αργότερα η αστυνομία έμαθε ότι η μητέρα είχε αφήσει το μωρό υπό την επίβλεψη ενός 6χρονου παιδιού και κανένας ενήλικας δεν υπήρχε στο σπίτι.

newsbeast