Τον μαχαίρωσε για να του κλέψει τις παντόφλες

Ένας 60χρονος άντρας μαχαιρώθηκε επανειλημμένως από έναν νεαρό δράστη, με σκοπό να του κλέψει τις παντόφλες.

Το ανατριχιαστικό περιστατικό έλαβε χώρα στο Κουίνς της Νέας Υόρκης τον περασμένο μήνα, η αστυνομία έδωσε ωστόσο μόλις την Κυριακή το βίντεο στη δημοσιότητα.

Τον μαχαίρωσε και του έκλεψε τις παντόφλες

Είμαστε στις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Μαΐου, έξω από κατάστημα του Κουίνς, όταν δυο άντρες άρχισαν να καυγαδίζουν.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει το θύμα στο κεφάλι και τα χέρια. Ο 60χρονος πήρε ένα ξύλο θέλοντας να αμυνθεί, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της αστυνομίας.



Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης έκλεψε τις παντόφλες του άντρα, συνεχίζει η αστυνομία. Παραμένει φυγάς εδώ και έναν μήνα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει ωστόσο η ζωή του…

WANTED for a Robbery located at 38-02 31 Street . #Queens @NYPD114pct on 5/19/21 @ approx. 4:00 PM the individual pulled out a knife and forcibly removed the victim's slippers from his Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/F18HtHeyNz