ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά μετά από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο - Εκκενώνονται σπίτια

Πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο στο Ρόκτον, των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών, προκάλεσε την εκκένωση της περιοχής γύρω από την μονάδα, όπου σύννεφο μαύρου καπνού έφθασε σε ύψος άνω των εκατό μέτρων.

Το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Chemtool, θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας Lubrizol, που διώκεται στην Γαλλία για την τεράστια πυρκαγιά της Ρουέν, τον Σεπτέμβριο 2019, στην οποία κάηκαν 10.000 τόνοι χημικών προϊόντων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην περιφέρεια του Ρόκτον, σε απόσταση 130 χιλιομέτρων από το Σικάγο και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της περιοχής σε ακτίνα 1,6 χιλιομέτρου περιμετρικά της μονάδας.

Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει την φωτιά ενώ εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να ορίσει πόσο χρόνο θα χρειασθεί για να τεθεί υπό έλεγχο.

Η Lubrizol ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές αρχές και τους ειδικούς για την παρακολούθηση της μόλυνσης του αέρα και των υδάτων του Rock River που διασχίζει την πόλη.

Η αστυνομία συνιστά την χρήση μάσκας σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων γύρω από τον τόπο της πυρκαγιάς.

Η Lubrizol ανήκει στον αμερικανό δισεκατομμυριούχο Γουόρεν Μπάφετ, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

WHOA... this may take a long while... An absolutely MASSIVE fire is raging at Chemtool in Rockton, Illinois, one of the largest grease manufacturers in the US | https://t.co/9qsEPLTQue via @13WREX pic.twitter.com/ihpvpKvWgz