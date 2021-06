Εκτός λειτουργίας βρέθηκαν μεγάλες  ιστοσελίδες - Ακόμη και του Λευκού Οίκου και της Βρετανικής κυβέρνησης

Συναγερμός σήμανε εκτός λειτουργίας βρέθηκαν μεγάλες ιστοσελίδες πολλών ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν εκτός λειτουργίας

Αυτό έγινε περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, με κάποια μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly. Η εταιρεία τόνισε ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και διορθώνεται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα techchrunch.com το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του Fastly. Πρόκειται για έναν πάροχο περιεχομένου ιστοσελίδων μέσω cloud σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στο Financial Times.

Σχεδόν 21.000 χρήστες του Reddit ανέφεραν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα, ενώ περισσότεροι από 2.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την Amazon, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες επανήλθαν σταδιακά σε λειτουργία λίγο πριν τις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους.

Εκτός λειτουργίας και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης

Ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης τέθηκε εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, όπως και πολλοί άλλοι ιστότοποι, κυρίως μέσων ενημέρωσης.

Ο ιστότοπος gov.uk εμφάνιζε "Error 503 Service Unavailiable" περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Major internet outage developing after Fastly went down earlier pic.twitter.com/e8btYQEFlC

— Catalin Cimpanu (@campuscodi) June 8, 2021