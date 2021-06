Trumppants: Χαμός στο Twitter με το παντελόνι του Τραμπ: Το φορούσε ανάποδα;

Πάρτι στήθηκε στο Twitter για το παντελόνι του Ντόναλντ Τραμπ ... για το λεγόμενο #Trumppants. Η Κάποιοι υποστήριξαν πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ το φορούσε ανάποδα, καθώς δεν μπορούσαν να διακρίνουν κάποιο φερμουάρ στο μπροστινό μέρος του.

Η συζήτηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ φορούσε ανάποδα το παντελόνι στην εκδήλωση στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς παρατήρησαν κάτι περίεργο όταν αποχώρησε από το βάθρο.

Οι χρήστες του Twitter με τα... μάτια του αετού ανέφεραν ότι το φερμουάρ και το στρίφωμα του παντελονιού ήταν εξαφανισμένα, υποδηλώνοντας ότι τους είχε φορέσει ανάποδα. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση που τα παντελόνια του Τραμπ γίνονται viral, στο παρελθόν οι χρήστες του Twitter τον κατηγόρησαν ότι φορούσε πάνα, ενώ καθόταν στο γραφείο του. Πάντως, αυτή τη φορά ο πρώην πρόεδρος έπεσε θύμα του πλάνου, καθώς σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ είχε όντως φορέσει το παντελόνι του, όπως έπρεπε!

Was Donald Trump wearing his pants BACKWARDS at rally? Footage from North Carolina rally seems to show Trump's pants without front fly https://t.co/WG64fDxJsI