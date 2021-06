Έχασε το πορτοφόλι της πριν 46 χρόνια και της επεστράφη την περασμένη εβδομάδα

Το πορτοφόλι της Κολίν Ντιστίν βρέθηκε σε κινηματογράφο κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης

Μια απίστευτη ιστορία που δείχνει ότι η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές φέρνουν στο φως αμερικανικά ΜΜΕ. Χάρη στα social media και σε μια τυχαία ανακάλυψη, ένα χαμένο πορτοφόλι επεστράφη στην ιδιοκτήτριά του πάνω από 4 δεκαετίες αφότου το έχασε μέσα σε ένα σινεμά, στη Νότια Καλιφόρνια.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν στον ιστορικό κινηματογράφο Majestic Ventura Theater κατά τη διάρκεια του lockdown, οι εργάτες ανακάλυψαν τελείως τυχαία ένα αντικείμενο από μια αρκετά... μακρινή εποχή. Σύμφωνα με το περιοδικό People επρόκειτο για ένα κόκκινο πορτοφόλι που κατέληξε με κάποιον παράξενο τρόπο στη σοφίτα του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με τον εργαζόμενο στο σινεμά Τομ Στίβενς, το αντικείμενο βρέθηκε όταν οι εργάτες (μαζί με τον ίδιο) ανέβηκαν στην σοφίτα για να διορθώσουν τον πολυέλαιο, ο οποίος είχε κατέβει μερικά εκατοστά όταν του άλλαζαν τις λάμπες. Συγκεκριμένα βρισκόταν σε ένα σημείο με αρκετά πεταμένα σκουπίδια, όπως περιτυλίγματα από σοκολάτες, αποκόμματα εισιτηρίων και άδεια κουτάκια αναψυκτικών. Αφού το άνοιξε, ο Στίβενς διαπίστωσε ότι περιείχε παλιές φωτογραφίες, ένα εισιτήριο για συναυλία των Grateful Dead, και το όνομα της ιδιοκτήτριας: Κολίν Ντιστίν. Έτσι στράφηκε στα social media για να μάθε περισσότερα, και να προσπαθήσει να εντοπίσει τη γυναίκα που είχε χάσει το πορτοφόλι της. «Ξέρει κανείς την Κολίν Ντιστίν;» έγραψε στη σελίδα του κινηματογράφου στο Facebook, εξηγώντας πώς είχε ανακαλυφθεί το πορτοφόλι.

It was like opening a “time capsule.” A Calif. woman was reunited with a wallet she lost 46 years ago after an person working on remodeling a historic theater discovered it among old candy bar wrappers, ticket stubs and soda cans inside a crawl space. https://t.co/qlA0UfJw23 pic.twitter.com/qB49mk8A2j