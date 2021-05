Νέο θρίλερ στην Λευκορωσία με αεροπλάνο της Lufthansa - Απειλή για βόμβα σε πτήση για Φρανκφούρτη

Νέο θρίλερ σε εξέλιξη στο Μινσκ της Λευκορωσίας, αυτή την φορά με ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters λίγο πριν απογειωθεί η πτήση από το Μινσκ προς την Φρανκφούρτη το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι υπάρχει απειλή για βόμβα.

Μάλιστα οι αρχές της Λευκορωσίας υποστήριξαν ότι η απειλή για βόμβα υπήρξε μέσω email.

Οι επιβάτες κατέβηκαν όλοι από το αεροπλάνο όπως και οι αποσκευές.

Σύμφωνα με το sputniknews.com, η επιβίβαση σταμάτησε έπειτα από την αποστολή email σχετικά με πιθανή τρομοκρατική επίθεση, ανέφερε ο Εθνικός Αερολιμένας του Μινσκ.



"Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Εθνικού Αεροδρομίου έλαβε ένα μήνυμα από άτομα αγνώστων στοιχείων σχετικά με την πρόθεσή τους να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια εναντίον της πτήσης LH1487 της Lufthansa, που θα αναχωρούσε από το Μινσκ με προορισμό την Φρανκφούρτη. Η αναχώρηση είχε προγραμματιστεί για τις 14:20. Η επιβίβαση αυτής της πτήσης έχει διακοπεί", ανέφερε το αεροδρόμιο στο κανάλι του στο Telegram. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για "επανεξέταση του αεροσκάφους και όλων των αντικειμένων που θα μεταφερθούν σε αυτό".

Το περιστατικό γεννά ερωτηματικά, καθώς έρχεται μία ημέρα μετά την πρωτοφανή κίνηση των λευκορωσικών αρχών να “κατεβάσουν”, με συνοδεία μαχητικού αεροσκάφους, στο Μινσκ πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους της Λιθουανίας, με πρόσχημα απειλή για βόμβα, προκειμένου να συλλάβουν Λευκορώσο ακτιβιστή, αντίπαλο του προέδρου της χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο.



All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection.

The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service#Belarus via @Belsat_Eng