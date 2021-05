UFO: Οι υπαινιγμοί του Ομπάμα και οι τρεις θεωρίες Βρετανού ερευνητή

Εδώ και δεκαετίες υπάρχει η ιδέα ότι ενδέχεται να μοιραζόμαστε το σύμπαν με εξωγήινη ζωή και συχνές είναι οι θεάσεις UFO σε διάφορα σημεία της Γης. Ωστόσο, όλα αυτά, τουλάχιστον έως πρόσφατα, θεωρούνταν φάρσες ή παρερμηνείες φυσικών φαινομένων. Παρά τον ενθουσιασμό κάποιων για το θέμα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας πάντα υποτιμούσε τη σημασία τέτοιων αναφορών και θεάσεων.

Τώρα, πάντως, ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα που προκάλεσε νέο ενδιαφέρον για το θέμα, αφού παραδέχτηκε μιλώντας στο "The Late Show" ότι όταν ήταν πρόεδρος ρώτησε αν υπήρχε κάποιο εργαστήριο όπου κρατούσαν τα δείγματα εξωγήινων και τα διαστημόπλοιά τους.

Και μπορεί, όπως είπε, να του απάντησαν "όχι" αλλά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε την ύπαρξη αντικειμένων που δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ομπάμα στη συνέντευξή του: "Αυτό που είναι αλήθεια, κι εδώ μιλάω σοβαρά, είναι ότι υπάρχουν καταγραφές αντικειμένων στους αιθέρες μας, για τα οποία δε γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς κινούνται, την τροχιά τους… δεν είχαν μοτίβα που εξηγούνται εύκολα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να παίρνουν σοβαρά την προσπάθειά τους να ερευνήσουν και να καταλάβουν τι είναι αυτό. Αλλά δεν έχω τίποτα να σας αναφέρω σήμερα" σημείωσε.



Τα σχόλια αυτά έρχονται μέρες μετά που Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών αποκάλυψαν ότι έβλεπαν "Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα" στην ακτή της Βιρτζίνια κάθε μέρα επί δύο χρόνια.

Η ιδέα ότι η κυβέρνηση διερευνά υπό άκρα μυστικότητα την ύπαρξη UFO και άλλων περίεργων περιστατικών είχε προκαλέσει πυρετό στους δημιουργούς του Χόλιγουντ κάνοντας σειρές και ταινίες αφιερωμένες σε αυτές τις θεωρίες. αρακτηριστική τη σειρά X-Files, που είχε χαρακτηριστεί ως δράμα επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, τώρα το θέμα των UFO λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση.

Να σημειωθεί ότι οι φωτογραφίες και το υλικό από τους πιλότους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από τα μέσα του 2014-Μάρτιος 2015, που διέρρευσαν πριν από τρία χρόνια, δεν μπορεί να ξεχαστούν τόσο εύκολα. Σ' αυτά απεικονιζόταν ένα αντικείμενο μήκους από 9-12 μέτρα, σε σχήμα Tic Tac, χωρίς φτερά ή στροφεία, αλλά με ικανότητα να αιωρείται, να γυρίζει και να επιταχύνει στον ουρανό με υπερηχητική ταχύτητα. Το υλικό είχε διαρρεύσει από τους New York Times, η έκθεση των οποίων αποκάλυπτε την ύπαρξη ενός σκιώδους οργανισμού με έδρα στο Πεντάγωνο, αφιερωμένος στις αναφορές για θεάσεις UFO, υπό την ονομασία "Advanced Aerospace Threat Identification Program" — AATIP. ο προϋπολογισμός του των 22 εκατ. δολαρίων περιελήφθη στην ετήσια χρηματοδότηση του υπουργείου Άμυνας ύψους 600 δισ. λιρών. Οι τίτλοι ορισμένων από τις μελέτες που σύνταξε ο συγκεκριμένος οργανισμός θύμιζαν επεισόδια του Star Trek: "Invisibility Cloaking", "Traversable Wormholes", "Stargates And Negative Energy", "Warp Drive", "Dark Energy And The Manipulation of Extra Dimensions", "Metallic Spintronics". Ωστόσο η δουλειά του καλύφθηκε από απόλυτη μυστικότητα και ο πρώην επικεφαλής του Λουίς Ελιζόντο παραιτήθηκε το 2017 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προσέγγιση που είχε ακολουθηθεί.

Tι υποστηρίζει Βρετανός πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος

Και η Μεγάλη Βρετανία επέλεξε αυτήν τη μυστικοπαθή στάση σχετικά με τα UFO, αν και το υπουργείο Άμυνας δημιούργησε ένα τμήμα αφιερωμένο σε εξωγήινα φαινόμενα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο της Daily Mail, Νικ Πόουπ, πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο με αρμοδιότητα την έρευνα για UFO, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο "πραγματικός Φοξ Μόλντερ", κατά τον ντετέκτιβ τωνX-Files που είχε υποδυθεί ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι.

Κι ενώ αυτό το τμήμα έκλεισε, συνεχίστηκαν οι εμφανίσεις αγνώστου ταυτότητας αντικειμένων, με κάποιες από αυτές να μην έχουν λογική, επιστημονική εξήγηση. Τώρα ασκείται πίεση στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας να δημοσιοποιήσει όσα γνωρίζει για τα UFO αλλά και ποιες είναι οι συνέπειες για την εθνική ασφάλεια. Η διαρροή του υλικού που είχαν στην κατοχή τους οι πιλότοι οδήγησε στη δημιουργία μίας ειδικής ομάδας για τα Εναέρια Φαινόμενα (UAPTF), στην οποία ηγήθηκε το Πολεμικό Ναυτικό. Η αποστολή αυτού του Σώματος ήταν να εντοπίσει, να αναλύσει και να κατηγοριοποιήσει αυτά τα Εναέρια Φαινόμενα που ενδεχομένως να αποτελούσαν απειλή στην αμερικανική εθνική ασφάλεια".

Η Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας που επιβλέπει το σύμπλεγμα 18 ή περισσότερων τμημάτων και οργανισμών αφιερωμένων στη συλλογή πληροφοριών στις ΗΠΑ, πέρυσι απαίτησε αναφορά σχετικά με τα UFO. Αναμένεται τον επόμενο μήνα και θα είναι αποχαρακτηρισμένη, αν και, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, σίγουρα θα αποκρυβεί υλικό που θα θεωρηθεί πολύ ευαίσθητο ή μυστικό μέσα στο διαβαθμισμένο έγγραφο. Ωστόσο, και αυτό το υλικό μπορεί να διαρρεύσει όπως έχει γίνει με φωτογραφίες, επίσημο υλικό και έγγραφα που συνδέονται με αυτές τις ανεξήγητες θεάσεις όπως καταγράφονται στα πλάνα των πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και άλλα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι ακριβώς η ύπαρξη αυτών των πληροφοριών που καθιστά αδύνατο για την κυβέρνηση να αρνηθεί ή να διαψεύσει τέτοιες θεάσεις αντικειμένων αγνώστου ταυτότητος και να αρνηθεί να τις ερευνήσει, όπως έχει κάνει από τη δεκαετία του '60.

Οι τρεις θεωρίες πίσω από τις "περίεργες" θεάσεις

Σύμφωνα με τον Νικ Πόουπ, τρεις πιθανές θεωρίες μπορεί να περιλαμβάνονται στην αναφορά:

Η πρώτη είναι ότι αυτά τα περίεργα αεροσκάφη είναι τεχνολογία "μαύρου πρότζεκτ" των ΗΠΑ, ένα μυστικό όπλο που έχει αναπτύξει η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, που είναι τυφλή δοκιμή εναντίον του Ναυτικού, για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του όπλου. Αναπάντητο παραμένει, άλλωστε, το ερώτημα, για τον ρόλο της Αεροπορίας σε όλο αυτό, καθώς το Σώμα διατηρεί περίεργη ησυχία δεδομένου του γεγονότος ότι πρόκειται για αεροσκάφη και εναέριου χώρου. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οτιδήποτε σχετικά με τα UFO είναι μία επιχείρηση εξαπάτησης.

Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία, τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη είναι μυστικά πρωτότυπα αεροσκάφη ή αεροσκάφη τα οποία εκμεταλλεύονται η Ρωσία ή η Κίνα - μια εξήγηση που προκαλεί ανησυχία, δεδομένων των δυνατοτήτων που έχουν παρατηρήσει οι πιλότοι του Ναυτικού.

Η τρίτη θεωρία είναι ότι βρισκόμαστε σε άγνωστη περιοχή - αυτό θα περιλαμβάνει την υπόθεση για εξωγήινους ή ακόμη και για ένα φαινόμενο με παράξενο ατμοσφαιρικό πλάσμα που μοιάζει με αεροσκάφος. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας φαίνεται να θέλει να υποβαθμίσει την εξωγήινη θεωρία, αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μεταξύ των υποσημειώσεων στην επιστολή προς το Κογκρέσο είναι μια αναφορά σε μια μελέτη της Εξίσωσης του Ντρέικ (φυσική εξίσωση που χρησιμοποιείται ως μέσο εκτίμησης για τον αριθμό των πιθανών εξωγήινων πολιτισμών στον γαλαξία, από τον αστρονόμο Φρανκ Ντρέικ).