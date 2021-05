Επίθεση Ερντογάν κατά Μπάιντεν: Έβαψε τα χέρια του με αίμα

Επίθεση κατά του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τη στάση των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «ματωμένα χέρια» του κ. Μπάιντεν.

Ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ από μία αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία των Αρμενίων και από την άλλη στηρίζουν το Ισραήλ που σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «όσοι δεν μιλούν για την αιματοχυσία του κράτους – τρομοκράτη Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έρθει μέρα που αυτό το αίμα θα πέσει πάνω τους».

Israeli air strikes hammer the Gaza Strip pre-dawn Monday, after a week of violence between the Jewish state and Islamist militants left more than 200 people dead as international calls for de-escalation went unheeded https://t.co/aoh7Q8JsI5 pic.twitter.com/0XuWJu03KX