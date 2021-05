ΗΠΑ: Έβαλε αντισηπτικό ενώ κάπνιζε και πήρε το αυτοκίνητο φωτιά

Έχουμε δει πολλά τροχαία ατυχήματα να προκαλούνται λόγω του αλκοόλ. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστεί πάλι το αλκοόλ αλλά σε άλλη μορφή. Ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες όταν ο οδηγός χρησιμοποίησε αντισηπτικό χεριών, ενώ κάπνιζε. Το βίντεο που τράβηξε ο κάμεραμάν ενός καναλιού από το ελικόπτερο δείχνει το αυτοκίνητο, που βρισκόταν σε πάρκινγκ, να έχει έχει πάρει φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες σπεύδουν στο σημείο.

“Το να χρησιμοποιείς αντισηπτικό χεριών και να καπνίζεις τσιγάρο είναι ένας κακός συνδυασμός, ειδικά μέσα σε τοποθεσίες που δεν υπάρχει εξαερισμός, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το αυτοκίνητο" δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο ABC.Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ ο οδηγός, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κάπνιζε ένα τσιγάρο, όταν αποφάσισε να σκοτώσει τα βακτήρια χρησιμοποιώντας το αντισηπτικό, που έχει ως βάσει το οινόπνευμα. Αμέσως άρπαξε φωτιά και εν συνεχεία η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως σε όλο το αυτοκίνητο. Ήταν σαν κάποιος να είχε ρίξει μια βόμβα μολότοφ.

Τα απολυμαντικά χεριών περιέχουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλης - περίπου 60% αιθανόλη ή 70% ισοπροπανόλη, γεγονός που καθιστά το προϊόν προσωπικής υγιεινής πολύ εύφλεκτο. Ευτυχώς, ο οδηγός μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για μικρά εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς. Το όχημα, από την άλλη πλευρά, καταστράφηκε ολοσχερώς.

ICYMI (~530p) vehicle fire at Federal Plaza, 12200blk Rockville Pike, near Trader Joe’s & Silver Diner, @mcfrs PE723, M723, AT723 & FM722 were on scene (news helicopter video) pic.twitter.com/TeAynaGsgp