Επίθεση σε σχολείο στη Ρωσία: Πηδούν από παράθυρα για να σωθούν. Νεκρός δάσκαλος και 6 μαθητές

Ένας δάσκαλος και έξι μαθητές σκοτώθηκαν από ένοπλη επίθεση σε σχολείο της πόλης Καζάν στη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτων αναγκών.

Ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με το RT ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ τοπικά μέσα κάνουν λόγο για εννέα νεκρούς.

Στο σημείο βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας ενώ στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες και βίντεο από το σχολείο.

Σε ένα σοκαριστικό βίντεο φαίνονται μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν από τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δράστης είναι ένας 17χρονος.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV

Video footage supposedly of one of the attackers in the deadly school shooting in Kazan being detained https://t.co/mXnBXd5Oqk