Γάζα: 9 νεκροί, εκ των οποίων 3 παιδιά, από ισραηλινά αντίποινα - Ρουκέτες από τη Χαμάς στην Ιερουσαλήμ

Εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των νεκρών είναι και τρία παιδιά. Λίγο νωρίτερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αυτούς τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Nωρίτερα σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ένας Ισραηλινός πολίτης στο νότιο τμήμα της χώρας έχει τραυματιστεί από αντιαρματική ρουκέτα η οποία έπεσε στο αυτοκίνητό του.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας. Μάλιστα ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ. Εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν το απόγευμα της Δευτέρας το Δυτικό Τείχος, γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ, μετά τις συγκρούσεις που προηγήθηκαν το πρωί στην Πλατεία Τεμενών και έπειτα από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

A barrage of rockets is being fired toward southern Israel right now — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

RED ALERT



Sirens are sounding in Jerusalem and Beit Shemesh — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

JUST IN - Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended.pic.twitter.com/KgYvlIr6bh — Disclose.tv (@disclosetv) May 10, 2021

BREAKING: Rocket alert sirens in #Jerusalem, crowds run to shelter.pic.twitter.com/IZZYl2YTgi — Israel in Ireland (@IsraelinIreland) May 10, 2021

Η Χαμάς δίνει διορία στο Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Αλ Άκσα – Ο Στρατός διέκοψε άσκηση

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν, για μία ημέρα, μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση προκειμένου να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην προετοιμασία για μια πιθανή κλιμάκωση της βίας, καθώς αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Ιερουσαλήμ.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη μεγαλύτερη άσκηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ εδώ και 30 χρόνια, με την κωδική ονομασία «Άρματα Φωτιάς». Όμως, αφού έγινε μια αποτίμηση της κατάστασης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Άβιβ Κοχάβι, αποφάσισε να αναστείλει την άσκηση για 24 ώρες και εισηγήθηκε στις ένοπλες δυνάμεις «να επικεντρώσουν όλες τις προσπάθειές τους στις προετοιμασίες και την ετοιμότητα για σενάρια κλιμάκωσης», ανέφερε μια ανακοίνωση του στρατού.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκρούστηκαν και πάλι το πρωί με την ισραηλινή αστυνομία στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται το Αλ Άκσα. Στη Σεΐχ Τζάρα, εκατοντάδες οικογένειες Παλαιστίνιων είναι αντιμέτωπες με έξωση από τα σπίτια τους, τα οποία διεκδικούνται από Ισραηλινούς εποίκους. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς δεν διευκρίνισε σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι ένοπλες οργανώσεις αν το Ισραήλ δεν ικανοποιήσει το αίτημά τους.

Το Ισραήλ ενισχύει επίσης τις δυνάμεις του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, απ’ όπου από την Κυριακή έχουν εκτοξευθεί πολλές ρουκέτες εναντίον του νοτίου Ισραήλ.

VIDEO: Palestinian protesters and Israeli security forces clash in East Jerusalem, as tensions boil over the postponement of a key court hearing on a flashpoint property dispute. Hundreds of Palestinians were wounded in clashes with Israeli security forces over the weekend pic.twitter.com/eGCsi6y0rj — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2021

Ματαιώθηκε η πορεία για την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ»

Η πορεία των χιλιάδων νέων Ισραηλινών που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να γιορταστεί η Ημέρα της πόλης, ματαιώθηκε λόγω των ταραχών, ανακοίνωσαν οι οργανωτές.

«Η πορεία για τον «χορό των σημαιών» ματαιώθηκε. Δεν θα χορέψουμε σε μια διαιρεμένη Ιερουσαλήμ», ανέφερε η οργάνωση Am Kalavi που κάθε χρόνο οργανώνει αυτήν την πορεία για να γιορτάσει την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις, το 1967.

Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ξεπέρασε «μια κόκκινη γραμμή» εκτοξεύοντας ρουκέτες προς το Ισραήλ σήμερα το απόγευμα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποσχόμενος ότι θα δοθεί ισχυρή απάντηση από το εβραϊκό κράτος.

«Τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα ξεπέρασαν τα όρια το βράδυ της 'Ημέρας της Ιερουσαλήμ'» εκτοξεύοντας ρουκέτες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Το Ισραήλ θα αντιδράσει δυναμικά (...), όποιος επιτίθεται θα πληρώνει βαρύ τίμημα».

Διεθνής ανησυχία από τη συνεχιζόμενη βία στην Ιερουσαλήμ

Διεθνή ανησυχία έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη βία στην Ιερουσαλήμ, ενώ νωρίς σήμερα το πρωί ξέσπασαν άγρια επεισόδια έξω από το τζαμί αλ-Ακσά, στην ετήσια πορεία νεαρών Ισραηλινών προς την Παλιά Πόλη με την ευκαιρία της επετείου της κατάληψης του ανατολικού τμήματος της πόλης μετά τον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.

Η αστυνομία του Ισραήλ έριξε δακρυγόνα, χειροβομβίδες αναισθητοποίησης και πλαστικές σφαίρες, ενώ οι Παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες.

Προηγήθηκαν εβδομάδες κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινών στρατευμάτων στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Στις πιο πρόσφατες συγκρούσεις, 300 άνθρωποι, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι, τραυματίστηκαν.