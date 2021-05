Pfizer/BioNTech: Αποτελεσματικό το εμβόλιο στις μεταλλάξεις του κορονοϊού – Δεν χρειάζεται νέα φόρμουλα

Η φαρμακευτική εταιρεία BioNTech ανακοίνωσε ότι το εμβόλιό της είναι αποτελεσματικό απέναντι στις μεταλλάξεις του κορωνοϊού και ότι καμία μέχρι στιγμής μελέτη δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη νέας φόρμουλας του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος.

«Μέχρι σήμερα, τίποτε δεν δείχνει ότι μία προσαρμογή του σημερινού εμβολίου της BioNTech κατά των βασικών παραλλαγών που έχουν εντοπισθεί είναι αναγκαία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Παράλληλα, η BioNTech διευκρινίζει ότι «αναπτύσσει πλήρη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των παραλλαγών, εάν υπάρξει ανάγκη στο μέλλον».

#BREAKING BioNTech says 'no evidence' its jabs need to be adapted for variants pic.twitter.com/HslnLjPBNZ