Ρωσία: Εγκρίθηκε η χρήση του μονοδοσικού Sputnik Light

Έτοιμο προς χρήση είναι το μονοδοσικό ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, Sputnik Light, όπως έγινε γνωστό σήμερα, καθώς εγκρίθηκε από τις ρωσικές Αρχές.

«Το Sputnik Light είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός μαχητής κατά της πανδημίας. Βοηθάει στην επίτευξη μεγάλου επιπέδου προστασίας, πιο γρήγορα» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής.

Επιπλεον, η εταιρεία παραγωγής αναφέρει πως το συγκεκριμένο εμβόλιο προσφέρει προστασία 80% απέναντι στη λοίμωξη Covid, η οποία «είναι υψηλότερη ακόμα και από αυτή που προσφέρουν εμβόλια δυο δόσεων».

Στα άλλα στοιχεία που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα, το 91,7% των ατόμων που εμβολιάστηκαν με το Sputnik

Light παρουσίασαν αντισώματα που εξουδετερώνουν τον ιό στην 28η ημέρα μετά τον εμβολιασμό, ενώ το 100% των εμβολιασμένων που είχαν προϋπάρχουσα ανοσία, ενίσχυσαν περισσότερο από 40 φορές τα επίπεδα των αντισωμάτων τους, 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους.

Introducing a new member of the Sputnik family - a single dose Sputnik Light!



It’s a revolutionary 1-shot COVID-19 vaccine with the 80% efficacy - higher than many 2-shot vaccines.



Sputnik Light will double vaccination rates and help to handle epidemic peaks pic.twitter.com/BCybe8yYWU