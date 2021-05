Καναδάς: Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Pfizer για τους εφήβους από 12 ετών

Το υπουργείο Υγείας του Καναδά ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech κατά της Covid για τα παιδιά ηλικίας από 12 ετών, και έτσι ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα που το εγκρίνει για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.



Η υπηρεσία Υγεία Καναδά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εμβόλιο είναι “ασφαλές και αποτελεσματικό” για την πρόληψη από την Covid-19 στα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, αφότου διεξήγαγε “αυστηρή επιστημονική εξέταση και ανεξάρτητη από γνωστά αποδεικτικά στοιχεία”, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Η Οτάβα είχε εγκρίνει αρχικά το εμβόλιο για τα άτομα ηλικίας από 16 ετών και πάνω.

Στο μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες, ο εκτελεστικός διευθυντής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ανακοίνωσε ότι η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία κατέθεσε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για έγκριση του εμβολίου της για τα παιδιά.

Ο ΕΜΑ έχει προς το παρόν παράσχει έγκριση για εμβολιασμό των ατόμων από 16 ετών και πάνω με το σκεύασμα των Pfizer και BioNTech στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι κλινικές δοκιμές σε νεότερες ηλικίες, σε δείγμα άνω των 2.250 ατόμων δείχνουν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για το εμβόλιο και στην πρώτη εφηβεία.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό Twitter ο κ.Μπουρλά είχε αναφέρει: «Μοιραζόμαστε την πιεστική ανάγκη για να επεκτείνουμε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για να συμπεριλάβουμε και νεότερους πολίτες. Σήμερα, με υπερηφάνεια, καταθέσαμε αίτηση στον ΕΜΑ για την επέκταση της άδειας για τους εφήβους των ηλικιών 12 έως 15 ετών».

Encouraging news for millions of Canadians today. I am very pleased to announce that Health @Canada has expanded the Interim Order authorization for the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine to include adolescents 12 to 15 years of age: https://t.co/eqld9euvEh

— AlbertBourla (@AlbertBourla) May 5, 2021

topontiki