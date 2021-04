Τραγικός θάνατος 29χρονης: Έπεσε επάνω της άντρας που πήδηξε από κτίριο για να αυτοκτονήσει

Μια νεαρή γυναίκα έχασε τραγικά τη ζωή της όταν ένας αυτόχειρας που πήδηξε από την κορυφή ενός γκαράζ προσγειώθηκε πάνω της.

Το θανάσιμο περιστατικό σημειώθηκε μάλιστα μία βδομάδα πριν από τα 30ά γενέθλια της κοπέλας. Όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής, όπως μεταδίδει το NBC, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Η Taylor Kahle επέστρεφε στο σπίτι με τα πόδια με έναν φίλο γύρω στις 7:30 μ.μ., όταν έπεσε πάνω της ο άντρας που πήδηξε από τον 9ο όροφο ενός πάρκινγκ.

Η Kahle είχε περάσει τη μέρα με τον άντρα που είχε γνωρίσει στο ίντερνετ και ήταν στο δεύτερο ή το τρίτο ραντεβού τους. Ο συνοδός της κοπέλας δεν τραυματίστηκε.

Η Kahle άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο. Όσο για τον αυτόχειρα, που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα, πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

