Βρετανία: Πυροβολισμοί κοντά σε Κολέγιο - Μία σύλληψη, δύο τραυματίες

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση και δύο άλλα πρόσωπα τραυματίστηκαν, αλλά όχι σοβαρά, μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς κοντά σε ένα κολέγιο στη νότια Αγγλία.

Η αστυνομία δέχτηκε πολλές κλήσεις για το επεισόδιο που ξεκίνησε στο Κολέγιο Κρόουλι λίγο μετά τις 16.00 (ώρα Ελλάδας). Πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλο αριθμό ένοπλων αστυνομικών στην περιοχή.

«Ανταποκριθήκαμε στις αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στο Κολέγιο Κρόουλι. Ένας άνδρας συνελήφθη στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία του Σάσεξ.

Οι αρχές κάλεσαν τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή, ενώ εκκένωσαν το κολέγιο. «Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά τα τραύματα τους δεν πιστεύεται ότι είναι σοβαρά», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Κολέγιο ανέφερε από την πλευρά του ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες από την αστυνομία και δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν τραυματισμούς.

We have responded to reports of gunshot fire near Crawley College.

One man has been detained at the scene.



Staff and students are being evacuated from the college.



Two people have suffered injuries, but these are not believed to be serious.



Please stay away from the area. pic.twitter.com/iQvM4pgGMQ