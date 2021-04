Φον Ντερ Λάιεν: Η ΕΕ έτοιμη να στηρίξει την Ινδία

Η κατάσταση με την πανδημία στην Ινδία έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Η πρόεδρος της Κομισιόν, τόνισε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε εγρήγορση και είναι έτοιμη να στηρίξει την Ινδία που πλήττεται σφοδρά από τον κορονοϊό.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έγραψε στο twitter: "Σε εγρήγορση για την επιδημιολογική κατάσταση στην Ινδία. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε. Η ΕΕ συγκεντρώνει πόρους για να ανταποκριθεί γρήγορα στο αίτημα της Ινδίας για βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι με τον Ινδικό λαό".

Alarmed by the epidemiological situation in India. We are ready to support.



The EU is pooling resources to respond rapidly to India’s request for assistance via the EU Civil Protection Mechanism.



We stand in full solidarity with the Indian people! https://t.co/Pv8ezFPdS3