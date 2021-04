ΕΜΑ για εμβόλιο Johnson & Johnson: Πιθανή η σύνδεση με πολύ σπάνιες θρομβώσεις

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) διαπίστωσε ότι υπάρχει πιθανή σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της Johnson & Johnson και «πολύ σπάνιων» θρομβοεμβολικών επεισοδίων, σύμφωνα με το Reuters.

Στο συμπέρασμα ότι τα ασυνήθιστα θρομβοεμβολικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί σε πολύ μικρό αριθμό εμβολιασμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες όντως συνδέονται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατέληξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Στη σημερινή της συνάντηση, η επιτροπή ασφαλείας του Οργανισμού (PRAC) συμπέρανε ότι πρέπει να προστεθεί μία προειδοποίηση για ασυνήθιστα περιστατικά θρομβώσεων με χαμηλά αιμοπετάλια στις πληροφορίες για το σκεύασμα και ότι πρέπει τα περιστατικά αυτά να κατηγοριοποιηθούν ως εξαιρετικά σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου. Ωστόσο ο ΕΜΑ σημείωσε ότι τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων των παρενεργειών.

Η επιτροπή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έλαβε υπ’ όψη της όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 8 σοβαρών περιπτώσεων θρομβώσεων στις ΗΠΑ μεταξύ περισσότερων από 7 εκατομμυρίων εμβολιασμένων. Όλα τα κρούσματα σημειώθηκαν σε άτομα κάτω των 60 ετών, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, εντός τριών εβδομάδων από τον εμβολιασμό. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν στον EMA να μιλήσει για συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Τα ασυνήθιστα περιστατικά, όπως αναφέρεται, είναι παρεμφερή με αυτά που καταγράφηκαν σε μικρό αριθμό εμβολιασμένων με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόφαση των αμερικανικών αρχών να αναστείλουν τη χορήγηση του εμβολίου της Johnson & Johnson επέδρασε αρνητικά στην εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης: το ποσοστό των Αμερικανών που θεωρεί το εμβόλιο ασφαλές μειώθηκε κατά 15 μονάδες μετά την ανακοίνωση, ενώ το ποσοστό όσων το θεωρούν ανασφαλές αυξήθηκε κατά 13 μονάδες.

EMA’s safety committee (#PRAC) recommends adding ‘very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets’ to the list of side effects for Janssen #vaccine.



Overall benefit-risk remains positive.

