Οργή και θλίψη για το άστεγο κορίτσι στο Δουβλίνο

Μια κοινωνική κουζίνα από το Δουβλίνο μοιράστηκε μια συγκλονιστική φωτογραφία με ένα άστεγο 4χρονο κορίτσι να τρώει το «ένα ζεστό γεύμα της ημέρας».

Η εικόνα προκάλεσε βροχή σχολίων, σχόλια που εκφράζουν συμπάθεια, αλλά και θυμό για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η μικρή.

Η 4χρονη κάθεται σε ένα καφάσι και τρώει τη σούπα της από το πλαστικό δοχείο. Την εικόνα τράβηξε εθελόντρια της κοινωνικής κουζίνας Ballymun Soup Run στο βόρειο Δουβλίνο και ανέβασε στο Twitter, γράφοντας: «Η κυβέρνησή μας ευθύνεται γι’ αυτό».

Την εικόνα μοιράστηκε στα κοινωνικά μέσα και ο Tony Walsh, συνιδρυτής της οργάνωσης Feed Our Homeless, χαρακτηρίζοντάς τη «ντροπιαστική και απόλυτα απαράδεκτη», κατηγορώντας την κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη στεγαστική κρίση που έχει αφήσει πολλούς χωρίς σπίτι.

«Κανένα παιδί ή άνθρωπος δεν πρέπει να κάθεται με τέτοιο τρόπο στους δρόμους τρώγοντας το φαγητό του επειδή δεν υπάρχει μέρος που να αποκαλεί σπίτι. Ντροπή στην κυβέρνησή μας. Πότε θα πούμε αρκετά;».

Μιλώντας στην εφημερίδα DublinLive, η εθελόντρια που απαθανάτισε το καρέ είπε πως «δεν έχω λόγια» για τη μικρή άστεγη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ιρλανδίας, 8.238 πολίτες είναι άστεγοι και οι 2.264 από αυτούς είναι παιδιά…

