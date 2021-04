Το χειρόγραφο μήνυμα που άφησε στο φέρετρο του πρίγκιπα Φίλιππου η βασίλισσα Ελισάβετ

Σε μία τρυφερή κίνηση προς τον νεκρό σύζυγό της που στάθηκε στο πλευρό της επί 73 χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ τοποθέτησε ένα χειρόγραφο σημείωμα πάνω στο φέρετρο του πρίγκιπα Φίλιππου κατά τη διάρκεια της τελετής το Σάββατο (17/04).

Μάλιστα σύμφωνα με περιοδικό People η Ελισάβετ υπέγραψε με το χαϊδευτικό «Λίλιμπετ», όπως την αποκαλούσαν όταν ήταν παιδί. Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την αποκαλούσε «Λίλιμπετ».

Το Παλάτι δεν σχολίασε την τρυφερή λεπτομέρεια καθώς είναι «ιδιωτικό ζήτημα». Στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η Βρετανίδα βασίλισσα κάθισε μόνη της σε ένα από τα στασίδια του ναού και θρήνησε τον χαμό του συζύγου της, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συγκίνηση.

Ο φακός του NBC, κατέγραψε το σημείωμα της Ελισάβετ, πάνω στο φέρετρο με την σορό του Φιλίππου, που είχε στολιστεί με ένα στεφάνι, το ναυτικό καπέλο, το σπαθί του και την προσωπική του σημαία.

Δείτε το σημείωμα:

Queen's final goodbye to Prince Philip: Her Majesty leaves hand-written private note on her husband's coffin https://t.co/5dDFBpOU4x