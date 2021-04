Νεκρό μωρό 11 μηνών από ένα μπαλόνι

Μια νεαρή μητέρα αποκαλύπτει τη συγκλονιστική στιγμή που ο αθώος βήχας του «χαρούμενου παιδιού» της ήταν στην πραγματικότητα ο ήχος του πνιγμού από ένα μπαλόνι.

Όλα έγιναν στις 8 Απριλίου σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ, όταν η Ashleigh Chapman έπαιζε με τον 11 μηνών γιο της, Heath, στο σπίτι τους.

Η 19χρονη πήγε κάποια στιγμή στην κουζίνα να ετοιμάσει το φαγητό του μωρού, όταν το άκουσε να βήχει στο άλλο δωμάτιο. Δεν έδωσε σημασία.

Όταν άκουσε το παιδί να βήχει ξανά, πήγε να δει τι συμβαίνει. Και το βρήκε αναίσθητο στο πάτωμα, είχε πνιγεί από ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι.

«Κάποιος μου πήρε όλο μου τον κόσμο μέσα σε μερικά λεπτά, πώς θα ζήσω χωρίς το μωρό μου;», λέει η τραγική μητέρα στην Daily Mail Australia. «Δεν ήξερα ότι αυτό μπορούσε να συμβεί, μόλις καταπιείς ένα μπαλόνι είναι σχεδόν αδύνατο να το αφαιρέσεις χωρίς εγχείριση», προειδοποιεί.

Η ίδια προσπαθεί τώρα να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για τους κινδύνους που κρύβουν τα μπαλόνια. Η μητέρα προσπάθησε να ελέγξει τον λαιμό του παιδιού, αλλά δεν έβλεπε κάτι.

Το μωρό κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο και οι γιατροί πέρασαν μία ώρα προσπαθώντας να το επαναφέρουν στη ζωή. «Άκουσα έναν βήχα, έναν φυσιολογικό βήχα. Και δεν έδωσα σημασία», λέει η ίδια για την οικογενειακή τραγωδία…

