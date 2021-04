Ένα νεαρό ζευγάρι από τη Βρετανία είδε τον μόλις 2 εβδομάδων γιο τους να χάνει τραγικά τη ζωή του στην πρώτη του ποτέ βόλτα έξω από το σπίτι.

Το παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα στο καροτσάκι του και σκοτώθηκε.

«Οι καρδιές της μαμάς και του μπαμπά θα πονάνε για πάντα, σε αγαπάμε περισσότερο από καθετί», είπε το συντετριμμένο ζευγάρι επιστρέφοντας τη Δευτέρα στο σημείο όπου πέθανε το μωρό την Κυριακή στα West Midlands της Αγγλίας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Όπως είπε ο 18χρονος Camaron Morris και η επίσης 18χρονη σύζυγός του Codie Holyman, το αμάξι χτύπησε με ορμή το καροτσάκι και εκείνο κατέληξε σε έναν τοίχο.

Περαστικός προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, μέχρι να καταφτάσει το ασθενοφόρο. Άλλοι αυτόπτες δήλωσαν στην εφημερίδα πως οι γονείς «ήταν σε υστερία».

Ο μικρός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγο αργότερα.

Ο οδηγός του οχήματος, ο 34χρονος James Paul Davis, κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Η αστυνομία δήλωσε πως οδηγούσε επικίνδυνα, χωρίς να μπει ωστόσο σε λεπτομέρειες για το δυστύχημα.

