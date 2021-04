Τραγωδία στην Ταϊβάν: Εκτροχιασμός τρένου μέσα σε τούνελ με 36 νεκροούς

Επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε μέσα σε τούνελ στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, με το πυροσβεστικό σώμα να εκφράζει τον φόβο ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο συρμός, που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Τάιτουνγκ, εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά βόρεια της πόλης Χουάλιεν, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα βαγόνια να προσκρούσουν στα τοιχώματα του τούνελ, διευκρίνισε το πυροσβεστικό σώμα της Ταϊβάν σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σε τουλάχιστον 36 ανεβάζει νεότερος απολογισμός τους νεκρούς από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ταϊβάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 72, εκ των οποίων αρκετοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 350 άνθρωποι και η επιχείρηση έρευνας και βοήθειας συνεχίζεται.

Από 80 ως 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα τέσσερα πρώτα βαγόνια, ενώ τα βαγόνια από το πέμπτο ως και το όγδοο έχουν «παραμορφωθεί» και είναι δύσκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό που δεν ήταν σωστά παρκαρισμένο πιστεύεται πως γλίστρησε και βρέθηκε στην πορεία του τρένου. Η Πυροσβεστική έδειξε στα μέσα ενημέρωσης μια εικόνα, που πιστεύετε πως είναι συντρίμμια του φορτηγού.

«Το τρένο μας προσέκρουσε σε φορτηγό» είπε ένας άνδρας σε βίντεο που πρόβαλε η τηλεόραση της χώρας. «Το φορτηγό γλίστρησε προς τα εδώ».

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε την πρώτη ημέρα εορταστικού τριημέρου στην Ταϊβάν, μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1