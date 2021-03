Διώρυγα του Σουέζ: Απελευθερώθηκε το Ever Given, αποκαθίσταται η κυκλοφορία των πλοίων

To πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given απελευθερώθηκε και η κίνηση στη Διώρυγα του Σουέζ έχει αρχίσει να αποκαθίσταται, επιβεβαίωσε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ο υπεύθυνος της αρχής του Καναλιού, μετά από επτά ημέρες επιχειρήσεων.

Νωρίτερα το τεράστιο εμπορικό πλοίο Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ είχε κολλήσει εκ νέου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, oι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή επανάφεραν το πλοίο σε διαγώνια θέση, την ώρα που επρόκειτο να ξεκινήσει η επόμενη προσπάθεια αποκόλλησής του.

Ωστόσο, η κίνηση στη διώρυγα του Σουέζ έχει αρχίσει να αποκαθίσταται, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τα τελευταία λεπτά με τον αέρα τελικά δεν ήταν ικανό για να κρατήσει κολλημένο το τεράστια πλοίο στα στενά.

Σύμφωνα με την αρχή της Διώρυγας, το πλοίο είχε νωρίτερα αποκολληθεί μερικώς, εγείροντας ελπίδες ότι το πολυσύχναστο πέρασμα θα απελευθερωθεί και πάλι, προκειμένου να διέλθουν τα πλοία που βρίσκονται σε αναμονή.

Το πλοίο, που έχει μήκος 400 μέτρα, σφήνωσε διαγωνίως στη μέση ενός νότιου τμήματος της Διώρυγας εξαιτίας ισχυρών ανέμων την περασμένη Τρίτη, διακόπτοντας την κίνηση των πλοίων στο συντομότερο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, η κίνηση των πλοίων θα αποκατασταθεί όταν το «Ever Given» κατευθυνθεί προς ένα πλατύτερο μέρος της Διώρυγας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αρχής Οσάμα Ράμπι, είναι πιθανό να χρειαστούν δυόμισι με τρεις ημέρες προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη Διώρυγα.