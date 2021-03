Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε το Ever Given μετά από μία σχεδόν εβδομάδα

Μετά από μία σχεδόν εβδομάδα που παρέμενε κολλημένο στη Διώρυγα του Σουέζ, το τεράστιο πλοίο Ever Given «αποκολλήθηκε» τελικά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Ωστόσο, ακόμη δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων, και πότε το Ever Given θα φύγει από το σημείο.

Σημειώνεται ότι η σημαντική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από την αφαίρεση 27.000 κυβικών μέτρων άμμου από τις όχθες του ποταμού τα περασμένα 24ωρα.

Κατά τη διάρκεια των έξι ημερών που το Ever Given παραμένει «κολλημένο» στη Διώρυγα του Σουέζ περισσότερα από 360 πλοία και τα φορτία τους είχαν εγκλωβιστεί στα άκρα του καναλιού ή στην περιοχή αναμονής της Διώρυγας του Σουέζ.

Η διώρυγα, από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, είχε αποκλειστεί από την Τρίτη από το Ever Given, ένα πλοίο χωρητικότητας 20.000 εμπορευματοκιβωτίων και 220.000 τόνων που εκμεταλλεύεται η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Evergreen, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις ορισμένων εμπορευμάτων.