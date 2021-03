Ο Τζο Μπάιντεν παραπάτησε τρεις φορές ανεβαίνοντας στο Air Force One

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβαινε τη σκάλα για να μπει στο προεδρικό αεροσκάφος, το Air Force One και μάλιστα τρεις φορές.

Μάλιστα, την τρίτη φορά δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του και έπεσε.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σηκώθηκε αμέσως και φθάνοντας μπροστά στην πόρτα του αεροσκάφους χαιρέτησε τους δημοσιογράφους και τον κόσμο, πριν το Air Force One απογειωθεί.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32