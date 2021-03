Ερωτικά απογοητευμένος 11χρονος πήδηξε από παράθυρο 23 ορόφου και επέζησε

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο βρίσκεται ένα 11χρονο αγόρι που φέρεται να πήδηξε από παράθυρο 23ου ορόφου. Το αγόρι επέζησε καθώς προσγειώθηκε σε ένα φορτηγό παρκαρισμένο κάτω από το παράθυρο.

Ο μαθητής, που αποκαλείται Mazar, έπεσε από ύψος περίπου 70 μέτρων στο Novocheboksarsk της Ρωσίας και προσγειώθηκε σε ένα φορτηγάκι κοντά στην είσοδο του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το παιδί υπέστη κατάγματα και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση, έχει όμως τις αισθήσεις του και μπορεί να μιλήσει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το παιδί πήδηξε μόνο του, αφότου είχε αφήσει ένα χειρόγραφο σημείωμα στους γονείς του. «Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την παιδική μου ηλικία», φέρεται να έγραφε το σημείωμα.Οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε αυτό εξηγούσε πως ένα κορίτσι που ήθελε να ζητήσει σε ραντεβού και αργότερα να παντρευτεί, ήθελε κάποιον άλλον.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι το αγόρι είχε κάνει κοπάνα από το σχολείο και πήρε την απόφαση να πηδήσει από τον 23ο όροφο του κτιρίου.



Οι κάμερες ασφαλείας έξω από το κτίριο κατέγραψαν το φορτηγάκι να κουνιέται τη στιγμή της πτώσης του αγοριού. Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν λίγο αργότερα δείχνουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο προτού το παιδί μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείωμα που άφησε στους γονείς, το οποίο δημοσιεύτηκε στα τοπικά ΜΜΕ, ανέφερε πως είχε «δώσει τον λόγο του» ότι θα πηδούσε αν το κορίτσι που του άρεσε ενδιαφερόταν για κάποιον άλλον.

