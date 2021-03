EMA: Ασφαλές και αποτελεσματικό το εμβόλιο της AstraZeneca - Ξαναρχίζουν οι εμβολιασμοί

Ασφαλές και αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο της AstraZeneca σύμφωνα με τον EMA, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.

Ανακοινώσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το εμβόλιο της AstraZeneca μετά τα περιστατικά με θρομβώσεις σε πολίτες που εμβολιάστηκαν.

Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, ενώ τα οφέλη είναι μεγαλύτερα από το ρίσκο όπως τονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), ανακοινώνοντας τα πορίσματα για το εμβόλιο της AstraZeneca, μετά την εξέταση ενός μικρού αριθμού αναφορών για αιμορραγία, θρομβώσεις και χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων σε ανθρώπους στους οποίους χορηγήθηκε.

Ωστόσο, καθώς προς το παρόν δεν μπορεί να το αποκλείσει κατηγορηματικά σε αυτό το στάδιο της έρευνας θα συνεχίσει την παρακολούθηση. Ξεκαθαρίζει όμως ότι πρόκειται για ελάχιστα περιστατικά ανάμεσα στα 7 εκατομμύρια εμβολιασμένων Ευρωπαίων.

Η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης και αξιολόγησης κινδύνων (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee PRAC) δεν βρήκε κανένα πρόβλημα στις παρτίδες των εμβολίων.

Η επιτροπή PRAC ξεκαθαρίζει ότι οι θρομβώσεις είναι λιγότερες από το γενικό πληθυσμό και ως εμβόλιο κατά του Sars-Cov2 μειώνει γενικά τον κίνδυνο θρόμβωσης (που είναι μεγάλο για όποιον νοσήσει).

Ειδικότερα για τα εξαιρετικά σπάνια περιστατικά (7 σε 7 εκατομμυρία) συνδυασμού θρομβώσεων, η επιτροπή PRAC θα συνεχίσει την παρακολούθηση και θα συμπεριλάβει στις οδηγίες του εμβολίου σχετική επαγρύπνηση του υγειονομικού προσωπικού.

Όπως ανέφεραν στην συνέντευξη Τύπου, οι επιστήμονες οι εμβολιασμοί που είχαν παγώσει μπορούν να ξαναρχίσουν.

Υπενθυμίζεται ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν παγώσει τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της συγκεκριμένης εταιρείας προκειμένου να εξετάσουν αν το εμβόλιο είναι ασφαλές ή όχι.

Αυτό που αναμένεται σύμφωνα και με δηλώσεις αξιωματούχων σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες είναι να αρχίσουν από αύριο κιόλας οι εμβολιασμοί. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ έχει δηλώσει ότι ο ίδιος θα κάνει δημόσια το εμβόλιο.

‼️ We are starting the press briefing on EMA’s safety committee (PRAC) review on the #COVID19Vaccine AstraZeneca and blood clots.

Follow live on YouTube: https://t.co/lPDMFXWLHU pic.twitter.com/XokYfS2vC3