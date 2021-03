Εφιαλτικός θάνατος για 8χρονο αγόρι: Η μητέρα του έριξε βενζίνη στο στόμα και του έβαλε φωτιά

Φρίκη προκαλεί μια υπόθεση από τη Ρωσία που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Μια μητέρα συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς πιστεύεται ότι έριξε βενζίνη στο στόμα του γιου της και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Το παιδί πέθανε στο νοσοκομείο στην πόλη Κουρσκ της Ρωσίας, όπου υπέκυψε στα εγκαύματά του.

Η 31χρονη Anastasia Baulina, ταμίας στο επάγγελμα, ήταν εξοργισμένη με τον γιο της Andrey επειδή την «πρόδωσε», λέγοντας στον πατριό του ότι εκείνη είχε επισκεφτεί τον φερόμενο εραστή της, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα.

Η γυναίκα φέρεται να είχε έναν καβγά με τον γιο της και τον οδήγησε στην αυλή, όπου του έριξε πάνω του καύσιμα από ένα δοχείο και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο αγόρι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Σύμφωνα μάλιστα με μία αναφορά που επικαλείται η Daily Mail, έριξε το καύσιμο στο στόμα του τρομοκρατημένου παιδιού προτού χρησιμοποιήσει αναπτήρα και του πει: «Ας δούμε πώς θα καεί».

Η 12χρονη αδερφή του αγοριού είπε: «Το καύσιμο έτρεχε από το στόμα του την ώρα που έκλαιγε».

Την ώρα που το κορίτσι έτρεξε από το σημείο τρομοκρατημένο, η μητέρα και ο 35χρονος πατριός, έσβησαν τις φλόγες και κάλεσαν ασθενοφόρο. Το αγόρι όμως είχε τραυματιστεί σοβαρά και πέθανε δύο ημέρες μετά το εφιαλτικό περιστατικό.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα για δολοφονία και η γυναίκα συνελήφθη.

«Την είδα στη στάση του λεωφορείου. Είχε έναν καβγά με τον άντρα της. Φαίνεται ότι ξέσπασε στα παιδιά της», δήλωσε γειτόνισσα.

Η Baulina βρίσκεται αντιμέτωπη με φυλάκιση 20 ετών αν καταδικαστεί. Μια ακόμη έρευνα ξεκίνησε αναφορικά με το γιατί επιτράπηκε η επιστροφή του αγοριού στη φροντίδα της μητέρας του, καθώς είχε απομακρυνθεί παλιότερα από εκείνη και ζούσε σε ίδρυμα.

Russian mother 'kills eight-year-old son by pouring gasoline into his mouth then setting him on fire' https://t.co/fi7m0Q4JNZ